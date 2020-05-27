Нойер высказался о матче с "Боруссией"

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Нойер высказался о матче с "Боруссией"

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер высказался о матче 28-го тура Бундеслиги с дортмундской "Боруссии" (1:0).

Отметим, футболист стал третьим игроком, кто провёл 400 матчей в чемпионате Германии.

"Я рад, что мы выиграли в гостях. Это важная победа для нас. Когда играешь с "Боруссией" вдали от дома, ты максимально мотивирован. Но 1:0 не заставили команду чувствовать себя комфортно. Во втором тайме были моменты, когда дортмундцы прессинговали нас, но и мы не отставали. Важная победа для нас",- цитирует Нойера официальный сайт "Баварии".

"Бавария" занимает 1 место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" располагается на 2 позиции, отставая на 7 баллов от мюнхенцев.

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