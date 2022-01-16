Нойер высказался о своем контракте с "Баварией"

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Нойер высказался о своем контракте с "Баварией"

Фото: инстаграм Нойера\Автор неизвестен

Капитан сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер высказался о возможном продлении соглашения с клубом. Ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности.

"Пока объявлять не о чем. "Бавария" – выдающийся клуб. За время моих выступлений тут мы сотворили историю и пытаемся продолжать это делать.

И, конечно, я хочу быть частью этого процесса", – сказал немецкий вратарь для Sport1.

Ранее в немецких СМИ появлялась информация о том, что новый контракт Нойера с "Баварией" будет рассчитан на три года. Игроку уже 35 лет.

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