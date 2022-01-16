Нойер высказался о своем контракте с "Баварией"
Фото: инстаграм Нойера\Автор неизвестен
Капитан сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер высказался о возможном продлении соглашения с клубом. Ранее сообщалось, что стороны близки к договоренности.
"Пока объявлять не о чем. "Бавария" – выдающийся клуб. За время моих выступлений тут мы сотворили историю и пытаемся продолжать это делать.
И, конечно, я хочу быть частью этого процесса", – сказал немецкий вратарь для Sport1.
Ранее в немецких СМИ появлялась информация о том, что новый контракт Нойера с "Баварией" будет рассчитан на три года. Игроку уже 35 лет.
Также не пропустите: Тухель назвал причину поражения от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Дженоа" объяснили увольнение Шевченко
-
Кержаков поделился мнением о первой половине сезона для "Зенита"
-
Де Лигт поделился мнением о нехватке Роналду в "Ювентусе"
-
"Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу
-
Нойер высказался о своем контракте с "Баварией"
-
Дибала высказался о продлении контракта с "Ювентусом"
-
Шевченко может возглавить сборной Польши
-
"Наполи" определился с заменой Инсинье
-
Бруну Фернандеш прокомментировал ничью с "Астон Виллой"
-
Эриксен может вернуться в АПЛ
-
Аллегри прокомментировал победу над "Удинезе"
-
Тухель назвал причину поражения от "Манчестер Сити"
-
Джеррард прокомментировал яркий дебют Коутиньо в "Астон Вилле"
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"
-
Рой Кин считает, что Рангник заслуживает шанса
-
Иммобиле ответил на критику в свой адрес
-
Петер Шмейхель поделился мнением о чемпионстве "Лестера"
-
1
Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"
-
Главные новости дня: 15 января
-
ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20