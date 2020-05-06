Нойер высказался о возможном возобновлении Бундеслиги

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался по поводу возможного возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

"Если сезон возобновят, нужно быть готовым к последствиям. Это повлияет на все футбольные команды, да и на весь спорт. Весь мир будет на нас смотреть. для нас это невероятная ответственность, нужно не забывать об этом. Футболисты являются частью общества в качестве ролевых моделей. Конечно, мы хотим только играть в футбол, но сейчас этого недостаточно", - приводит Goal.com слова Нойера.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии может быть возобновлен 15 мая.

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