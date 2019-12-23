Нойер высказался относительно своего будущего в "Баварии"

Вратарь "Баварии" Манэуль Нойер рассказал, каким видит свое будущее в немецком клубе.

"Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру в Германии. Но также я не говорил, что покину "Баварию".

На данный момент я не представляю себя заграницей, но все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого.

Но пока я себя хорошо чувствую здесь и не хочу уезжать", - цитирует Нойера Goal со ссылкой на Kicker.

Нойер играет в "Баварии" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года. В этом сезоне он провел 5 "сухих" матчей в 17 встречах Бундеслиги.

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