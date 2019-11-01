Нойера наградили орденом
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер получил орден земли Северный Рейн-Вестфалия.
Сообщается, что футболиста удостоили награды за социальные проекты в регионе. Его фонд помогает детям из неблагополучных семей.
"Для меня это особенная честь, я принимаю эту награду с большим удовольствием. Я хотел помочь обделённым детям, поддержать свою родину и выполнить долг перед обществом", - заявил звёздный немец.
В текущем сезоне 33-летний Нойер сыграл за "Баварию" 15 матчей, в которых пропустил 14 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4