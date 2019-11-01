Нойера наградили орденом

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер получил орден земли Северный Рейн-Вестфалия.

Сообщается, что футболиста удостоили награды за социальные проекты в регионе. Его фонд помогает детям из неблагополучных семей.

"Для меня это особенная честь, я принимаю эту награду с большим удовольствием. Я хотел помочь обделённым детям, поддержать свою родину и выполнить долг перед обществом", - заявил звёздный немец.

В текущем сезоне 33-летний Нойер сыграл за "Баварию" 15 матчей, в которых пропустил 14 голов.

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