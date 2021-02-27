Нойхаус предпочитает "Баварии" клуб АПЛ

Хавбек менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус близок к уходу из клуба.

По сведениям журналиста Кристиана Фалька, интерес к 23-летнему немцу проявляют "Бавария" и "Ливерпуль".

Отмечается, что сам футболист предпочитает продолжить карьеру в "Ливерпуле". К тому же, "Бавария" вряд ли захочет бороться за игрока после дорогостоящего трансфера Дайота Упамекано.

Известно, что клаусула в контракте Нойхауса составляет 40 миллионов евро.

В этом сезоне Нойхаус провел 31 игру, в которых отметился 6 голами и 6 ассистами.

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