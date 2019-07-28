Нойштедтер близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в Стамбуле

Защитник сборной России Роман Нойштедтер, скорее всего, продолжит карьеру в Стамбуле. Об этом сообщает duhuliye.com.

На данный момент футболист является свободным агентом. Ранее он покинул "Фенербахче".

По данным источника, в игроке заинтересован "Бешикташ", также им интересовался "Истамбул".

Нойштедтер в минувшем сезоне провел 31 матч и забил 2 гола за "Фенербахче".

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