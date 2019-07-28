Нойштедтер близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в Стамбуле
Защитник сборной России Роман Нойштедтер, скорее всего, продолжит карьеру в Стамбуле. Об этом сообщает duhuliye.com.
На данный момент футболист является свободным агентом. Ранее он покинул "Фенербахче".
По данным источника, в игроке заинтересован "Бешикташ", также им интересовался "Истамбул".
Нойштедтер в минувшем сезоне провел 31 матч и забил 2 гола за "Фенербахче".
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"Спартак" считает первый гол "Тамбова" спорным
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27