Нойштедтер: "Есть шанс выиграть Чемпионат Мира"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер верит в то, что его команда способна выиграть домашний Чемпионат Мира.

"У сборной России есть шанс выиграть Чемпионат Мира. Мы играем дома, у нас - большая поддержка. Есть еще два месяца на подготовку. Видим, что все развиваются, молодые ребята особенно. Для всей страны - это кайф, что Чемпионат Мира будет проходить у нас. Сыграть дома на Чемпионате Мира для футболиста - это самая большая мечта, большей не бывает", - цитирует 29-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, Кульков верит в попадание Дзюбы в заявку сборной России на Чемпионат Мира. | soccernews.ru