Нойштедтер хочет остаться в "Динамо"

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Нойштедтер хочет остаться в "Динамо"

Хавбек "Динамо" Роман Нойштедтер высказался о своём будущем в московском клубе.

"Очень рад, что принял предложение "Динамо". Клуб продолжает развиваться в том направлении, о котором он заявлял вначале. Так что, думаю, обе стороны выиграли от сотрудничества. Мне бы хотелось остаться", - сказал 32-летний футболист.

Полузащитник перешёл в "Динамо" из "Фенербахче" прошлым летом на правах свободного агента.

В составе "бело-голубых" Нойштедтер сделал 1 ассист в 14 матчах. Его контракт с клубом истекает 31 июля.

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