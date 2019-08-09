Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в "Динамо"

Теги роман нойштедтермаксимилиан филиппдинамо москва

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в "Динамо"

Сегодня, 9 августа, стало известно о покупке "Динамо" двух игроков, которые уже приступили к первой тренировке в составе московского клуба.

Новички Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер готовятся к матчу 5-го тура чемпионата России с "Зенитом". Встреча состоится завтра, 10 августа. Начало - в 19:00 (мск).

Нойштедтер перешел в "Динамо" на правах свободного агента, за Филиппа бело-голубые заплатили 20 миллионов евро.

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