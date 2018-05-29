Нойштедтер: "К моему агенту "Спартак" так и не обратился"

Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер рассказал об интересе, который к нему прошлым летом проявлял московский "Спартак".

"Об интересе "Спартака" слышал. Были несколько какие-то звонки, подходы, но я отвечал: "Пишите моему агенту, если чего-то хотите. Если у вас нет номера, то могу дать". У меня такие правила. Не знаю, может, в России привыкли как-то иначе?! Но к агенту так никто и не обратился", - цитирует 30-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Ребров остался доволен невызовом Глушакова и Комбарова в сборную России. | soccernews.ru