Нойштедтер может перейти этим летом в "Бешикташ"
Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в "Бешикташе". Об этом сообщает Fanatik.
По данным источника, в 31-летнем игроке заинтересован главный тренер турецкого клуба Абдулла Авджи.
"Горжусь, что Абдулла Авджи хочет работать со мной. Сейчас я отложил все предложения из России и Германии. Через несколько дней все определится", - сказал футболист.
Нойштедтер перешел в "Фенербахче" из "Шальке" в 2016 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Продлить соглашение клуб не предлагал.
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