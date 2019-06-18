Нойштедтер может перейти этим летом в "Бешикташ"

Теги роман нойштедтерфенербахчебешикташтрансферы

Нойштедтер может перейти этим летом в "Бешикташ"

Защитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в "Бешикташе". Об этом сообщает Fanatik.

По данным источника, в 31-летнем игроке заинтересован главный тренер турецкого клуба Абдулла Авджи.

"Горжусь, что Абдулла Авджи хочет работать со мной. Сейчас я отложил все предложения из России и Германии. Через несколько дней все определится", - сказал футболист.

Нойштедтер перешел в "Фенербахче" из "Шальке" в 2016 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года. Продлить соглашение клуб не предлагал.

Не пропустите: Нойштедтер продолжит карьеру в "Динамо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов