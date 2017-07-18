Нойштедтер может перейти в "Спартак"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер близок к переходу в московский "Спартак".

Как сообщает турецкая пресса, руководство российского клуба активно изучает возможность трансфера 29-летнего футболиста.

Стамбульцы, в свою очередь, готовы рассмотреть предложение.

Напомним, что Нойштедтер летом 2016 года получил российское гражданство.

В минувшем сезоне защитник сыграл за "канареек" 33 матча во всех турнирах, не забив ни одного гола.

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