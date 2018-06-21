Нойштедтер может продолжить карьеру в России

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Нойштедтер может продолжить карьеру в РоссииЗащитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер может продолжить карьеру в России, информирует Fotomac.

По сведениям источника, заинтересованность в подписании 30-летнего бека проявляют питерский "Зенит" и московский "Спартак". "Канарейки" уже оценили своего игрока в 4 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Нойштедтер забил 5 мячей в 44 матчах за "Фенербахче".

Напомним, Карерра озвучил цели "Спартака" на следующий сезон. | soccernews.ru

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