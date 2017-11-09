Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступать
Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступать.
"В каком бы клубе хотел провести всю карьеру? Мне нравится футбол лондонского "Арсенала", ну и я бы попробовал себя в "Ливерпуле". Когда-то была мечта в таких клубах поиграть", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.
Напомним, Нойштедтер высказался о предстоящем противостоянии с Месси. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4