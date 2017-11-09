Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступать

Теги роман нойштедтерарсенал лондонливерпуль

Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступатьЗащитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступать.

"В каком бы клубе хотел провести всю карьеру? Мне нравится футбол лондонского "Арсенала", ну и я бы попробовал себя в "Ливерпуле". Когда-то была мечта в таких клубах поиграть", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.

Напомним, Нойштедтер высказался о предстоящем противостоянии с Месси. | soccernews.ru

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