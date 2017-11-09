Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал клубы, за которые бы он хотел выступать.

"В каком бы клубе хотел провести всю карьеру? Мне нравится футбол лондонского "Арсенала", ну и я бы попробовал себя в "Ливерпуле". Когда-то была мечта в таких клубах поиграть", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.

Напомним, Нойштедтер высказался о предстоящем противостоянии с Месси. | soccernews.ru