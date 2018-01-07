Нойштедтер назвал самого сильного форварда из чемпионата Турции

Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал самого сильного форварда из местного чемпионата.

"Защищаться сложнее всего было против Вагнера Лава. Он - очень резкий игрок. Когда Вагнер берет мяч в центре поля и бежит в сторону штрафной, его невероятно сложно остановить. Но, несмотря на это, матч против "Аланьяспора" нам удался. Мне нравится противостоять игрокам уровня Вагнера. В борьбе с таким соперником показываешь все, на что способен. В чемпионате Турции - много нападающих высокого класса", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.

Напомним, "Фенербахче" претендует на Кришито. | soccernews.ru