Нойштедтер назвал самого сильного форварда из чемпионата Турции
Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал самого сильного форварда из местного чемпионата.
"Защищаться сложнее всего было против Вагнера Лава. Он - очень резкий игрок. Когда Вагнер берет мяч в центре поля и бежит в сторону штрафной, его невероятно сложно остановить. Но, несмотря на это, матч против "Аланьяспора" нам удался. Мне нравится противостоять игрокам уровня Вагнера. В борьбе с таким соперником показываешь все, на что способен. В чемпионате Турции - много нападающих высокого класса", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.
Напомним, "Фенербахче" претендует на Кришито. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8