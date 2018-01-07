Нойштедтер назвал самого сильного форварда из чемпионата Турции

Теги роман нойштедтерфенербахчеаланьяспорвагнер лав

Нойштедтер назвал самого сильного форварда из чемпионата ТурцииЗащитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер назвал самого сильного форварда из местного чемпионата.

"Защищаться сложнее всего было против Вагнера Лава. Он - очень резкий игрок. Когда Вагнер берет мяч в центре поля и бежит в сторону штрафной, его невероятно сложно остановить. Но, несмотря на это, матч против "Аланьяспора" нам удался. Мне нравится противостоять игрокам уровня Вагнера. В борьбе с таким соперником показываешь все, на что способен. В чемпионате Турции - много нападающих высокого класса", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.

Напомним, "Фенербахче" претендует на Кришито. | soccernews.ru

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