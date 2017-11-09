Нойштедтер: "Не нужно концентрироваться на одном Месси"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер высказался о предстоящем противостоянии с форвардом национальной команды Аргентины Лионелем Месси.

"Способны ли наши защитники удержать Месси? Главное, чтобы они зоны свободные закрывали, чтобы мяч, когда в ногах соперника, туда не попадал. Не надо концентрироваться только на Месси. Футболистов высочайшего уровня у Аргентины - много.", - цитирует 29-летнего бека Советский спорт.

Напомним, Нойштедтер считает, что Россия может стать чемпионом мира. | soccernews.ru