Нойштедтер: "Предложений от "Спартака" не получал"

Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер высказался о слухах, которые связывали его с московским "Спартаком".

"Я не получал предложений ни от "Спартака", ни от других клубов. В "Фенербахче" не поступало ни одного запроса. Я счастлив выступать за этот клуб, поэтому не думаю об уходе", - приводит слова 29-летнего бека Fanatik.

Напомним, Габриэл Жезус высказался о возможном переходе Луана в "Спартак". | soccernews.ru