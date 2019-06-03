Нойштедтер продолжит карьеру в "Динамо"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер в летнее трансферное окно может перейти в "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

С 2016 года 31-летний футболист играет за "Фенербахче". 30 июня этого года его контракт с турецким клубом заканчивается, поэтому в московскую команду он перейдет бесплатно.

В нынешнем сезоне немец участвовал в 21 матче, забив 1 гол. За сборную России футболист выступает с 2016 года.

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