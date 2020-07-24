Нойштедтер продолжит карьеру в Турции

Хавбек "Динамо" Роман Нойштедтер в ближайшее время перейдет в один из турецких клубов.

"Нойштедтер прибыл в Стамбул на частном самолете. Роман возвращается в Суперлигу", - сообщил турецкий журналист Сафак Малатья.

Отметим, что в конце месяца у 32-летнего игрока истекает контракт с "Динамо". В этом сезоне он провел 21 игру и отдал один ассист.

Нойштедтер уже имеет опыт выступлений в чемпионате Турции. С 2016 по 2019 год он играл за "Фенербахче".

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