Нойштедтер продолжит карьеру в Турции
Хавбек "Динамо" Роман Нойштедтер в ближайшее время перейдет в один из турецких клубов.
"Нойштедтер прибыл в Стамбул на частном самолете. Роман возвращается в Суперлигу", - сообщил турецкий журналист Сафак Малатья.
Отметим, что в конце месяца у 32-летнего игрока истекает контракт с "Динамо". В этом сезоне он провел 21 игру и отдал один ассист.
Нойштедтер уже имеет опыт выступлений в чемпионате Турции. С 2016 по 2019 год он играл за "Фенербахче".
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|Ростов
|23
|38
|5
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|Динамо Москва
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|7
|Арсенал Тула
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