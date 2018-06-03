Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал свое непопадание в заявку сборной России на Чемпионат Мира.

"Тренер решил не включать меня в финальную заявку на ЧМ-2018. Конечно, я шокирован и расстроен. Я готов на 100% и был готов отдать все силы. Желаю команде удачи и отсутствия травм!", - написал 30-летний бек в своем инстаграме.

Напомним, выбор Черчесова прокомментировал Мутко. | soccernews.ru