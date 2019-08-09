Нойштедтер прокомментировал свой переход в "Динамо"

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Нойштедтер прокомментировал свой переход в "Динамо"

Сегодня, 9 августа, стало известно, что защитник сборной России Роман Нойштедтер стал игроком московского "Динамо".

Футболист перешел в клуб на правах свободного агента, заключив однолетний контракт. После трансфера защитник прокомментировал свой переход в стан "бело-голубых".

"Динамо" - клуб с богатой историей. Меня привлекают амбиции команды и тот проект, который здесь планируется. Я хочу помочь развивать этот клуб. Когда мне предложили перейти в "Динамо, я думал всего три-четыре дня. Рад приступить к тренировкам с новыми партнерами.

У меня были предложения из других стран, но когда на меня вышло «Динамо», сразу согласился", - сказал футболист.

Последним клубом Нойштедтера был "Фенербахче", цвета которого он защищал с 2016 года.

За три сезона в составе "канареек" россиянин забил 7 голов и сделал 1 ассист в 108 матчах. Его рыночная стоимость - 1,7 миллиона евро.

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