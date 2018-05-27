Нойштедтер: "Разговоров о переходе в российские клубы не вел"

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Нойштедтер: "Разговоров о переходе в российские клубы не вел"Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал информацию о своем возможном переходе в один из российских клубов.

"Я очень доволен завершившимся сезоном. Играл почти все игры, забил 5 мячей, больше чем за всю карьеру. Cлухи отправляли меня в Россию? Это только слухи, таких разговоров не было. У меня еще год контракта, сейчас думаю только о сборной", - цитирует 30-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Черчесов опроверг информацию о том, что на ЧМ сборная России будет играть в четыре защитника. | soccernews.ru

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