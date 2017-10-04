Нойштедтер: "Спартак" интересовался мной"

Защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер прокомментировал слухи о своем возможном переходе в московский "Спартак".

"Переход в "Спартак"? Переговоров не было, но я знал, что интерес со стороны клуба был", - приводит слова 29-летнего бека "канареек" чемпионат.com.

В нынешнем сезоне Нойштедтер забил 2 гола в 9 матчах за "Фенербахче".

Напомним, Промес не видит зависимости "Спартака" от своей игры. | soccernews.ru