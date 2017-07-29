Турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер станет игроком "Спартака".

По информации журналиста, сумма трансфера составит около 3 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб намерен попрощаться Нойштедтером.

За клуб из Стамбула защитник сыграл 34 матча.

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