Нойштедтер: "В игре с Францией многое получалось"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер дал комментарий по вчерашнему товарищескому матчу своей команды против Франции.

"Сразу после игры тяжело сказать, в чем надо прибавлять. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы. Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на сто процентов, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед Чемпионатом Мира, тем будет лучше", - цитирует 30-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Гризманн назвал матч против сборной России тренировочным. | soccernews.ru