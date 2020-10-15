Хавбек Роман Нойштедтер стал игроком "Динамо". Контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

32-летний футболист будет выступать в московском клубе под 5-м номером.

⚡️ Нойштедтер вернулся в «Динамо»!



Игрок сборной России Роман Нойштедтер подписал с «Динамо» контракт до конца сезона 2020/21.



Нойштедтер уже выступал за бело-голубых в прошлом сезоне — на его счету 21 матч и 2 голевые передачи.



С возвращением, Роман ⚪#ПродолжаемДвижение pic.twitter.com/FDfSZUOLkZ — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020

В прошлом сезоне футболист в 21 матче сделал 2 ассиста. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.

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