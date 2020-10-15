Нойштедтер вернулся в "Динамо"

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Нойштедтер вернулся в "Динамо"

Хавбек Роман Нойштедтер стал игроком "Динамо". Контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

32-летний футболист будет выступать в московском клубе под 5-м номером.

В прошлом сезоне футболист в 21 матче сделал 2 ассиста. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.

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