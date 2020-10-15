Нойштедтер вернулся в "Динамо"
Хавбек Роман Нойштедтер стал игроком "Динамо". Контракт игрока рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
32-летний футболист будет выступать в московском клубе под 5-м номером.
⚡️ Нойштедтер вернулся в «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 15, 2020
Игрок сборной России Роман Нойштедтер подписал с «Динамо» контракт до конца сезона 2020/21.
Нойштедтер уже выступал за бело-голубых в прошлом сезоне — на его счету 21 матч и 2 голевые передачи.
С возвращением, Роман ⚪#ПродолжаемДвижение pic.twitter.com/FDfSZUOLkZ
В прошлом сезоне футболист в 21 матче сделал 2 ассиста. Предыдущий контракт игрока с бело-голубыми действовало до конца июля 2020 года.
Не пропустите: Выяснилась сумма выкупа новичка "Динамо" Варелы
главное
-
Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин
-
Выяснилась сумма выкупа новичка "Динамо" Варелы
-
Metaratings.ru: "Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Варелу
-
"Чемпионат": Погребняк и "Урал" договорились о контракте
-
Сергей Еременко подписал однолетний контракт с "Оренбургом"
Лента новостей
-
"Ростов" близок к покупке 18-летнего шведа
-
Куртуа: "Бэйл играет не за правильную лондонскую команду"
-
"Краснодар" приобрел хавбека "Ростова" Ионова
-
Семак: "Я не просил Черчесова поберечь Жиркова"
-
Сын Сергея Игнашевича будет выступать за "Знамя Труда"
-
"Спартак" оригинально анонсировал переход Мозеса
-
Нойштедтер вернулся в "Динамо"
-
Министр спорта Италии заявил, что Роналду нарушил протокол, вернувшись в Турин
-
Бакаев опубликовал фото с Оздоевым и дзюдоистом Халмурзаевым
-
Голкипер Лунин может дебютировать за "Реал" в матче с "Кадисом"
-
Выяснилась сумма выкупа новичка "Динамо" Варелы
-
Мацей Рыбус вернулся в расположение "Локомотива"
-
Семак заявил, что "Зенит" не сумел осуществить все задуманное в трансферное окно
-
Metaratings.ru: "Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Варелу
-
Семак: "Дриусси начал заниматься в общей группе. Пока не успели понять, в какой форме Кузяев"
-
"Локомотив" показал, как Баринов занимается на велотренажере
-
"Чемпионат": Погребняк и "Урал" договорились о контракте
-
Евсеев пошутил над нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду
-
Супруга Жиркова: "Иногда муж показывает мои старые фото друзьям. Они не верят, что это я"
-
Сергей Еременко подписал однолетний контракт с "Оренбургом"