Нойштедтер: "Я счастлив в "Фенербахче"

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Нойштедтер: "Я счастлив в "Фенербахче"
Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер заявил, что он не собирается переходить в "Спартак".

"Меня ждет важный матч, и сейчас я полностью сосредоточен на нём. Читал слухи, но я счастлив в "Фенербахче" и хочу остаться тут", - сказал Нойштедтер на пресс-конференции перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы со "Штурмом", который состоится 3 августа.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за 29-летнего Нойштедтера четыре миллиона евро.

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