"Вчера сыграли в ****, вату погоняли. Каррера мудак". В сети появилась аудиозапись разговора Глушакова
В Сети появилось аудиозапись разговора капитана "Спартака" Дениса Глушакова, в которой он подробно рассказывает о том, как настроены футболисты по отношению к игре, а также признается, что настраивал одноклубников против Карреры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
"Ну че ****, вчера сыграли в ****, вату погоняли. Тренер мудак ****. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть", - говорит Глушаков.
В разговоре футболист упоминает, что с ним лично связывался вице-президента клуба Наиль Измайлов и просил подробно рассказать о ситуации в клубе:
"Утром Измайлов мне позвонил, написал как дела там. Я ему написал: "Катастрофа происходит". Он говорит давай встретимся, возьми парней, поговорим. Мы ему все сказали, что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки уже себе соломку стелит - тоже понимает, что сейчас Карреру ********, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер".
Ранее сообщалось, что в Сети появились личные переписки футболиста, где он "сливает" информацию о клубе прессе.
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