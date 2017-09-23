Нулевая ничья в Химках: ЦСКА теряет очки в игре с "Динамо"

Московские "Динамо" и ЦСКА очным матчем открыли 11 тур РФПЛ. Обе команды неудачно выступили в прошлую среду в Кубке страны, ЦСКА проиграл в Курске, а "Динамо" – в Нальчике, кроме того, бело-голубые не побеждают в чемпионате четыре матча подряд, что поставило в незавидное положение главного тренера Юрия Калитвинцева. Ему необходимо в срочном порядке исправлять ситуацию. ЦСКА же нужно возвращаться в борьбу за золотые медали, конкуренты в этом туре играют между собой, поэтому армейцам очень нужны были три очка.

Начало встречи осталось за ЦСКА, армейцы провели несколько опасных атак, благодаря активным действиям Натхо. Израильтянин получил мяч от Дзогаева на 12 минуте, а затем стрелял в левый угол, однако Шунин в прыжке спас в свою команду. Спустя некоторое время у Натхо появился второй шанс, он снова пробивал из-за штрафной, но на этот раз в правый нижний угол – Шунин опять продемонстрировал свою реакцию.

У "Динамо" самым активным был Бечирай, черногорец также дважды оказывался на ударной позиции, сначала он пробивал из офсайда, а затем отправил мяч немного выше ворот после удара с разворота.

В середине тайма гости потеряли из-за травмы Марио Фернандеса, который столкнулся с Сосниным. В целом же концовка первой половины игры проходила в стыках, футболистам часто оказывали помощь, темп игры был невысоким и моментов больше не возникало.

Во второй половине матча картина игры не изменилась, ЦСКА атаковал достаточно вяло, игрокам "Динамо" не составляло труда прерывать атаки соперника. Лишь один раз Жамалетдинову удался сольный проход, в ходе которого он накрутил нескольких соперников, а затем сбросил мяч под удар Витиньо, бразилец из убойной позиции пробил под перекладину, однако Шунин успел перевести игровой снаряд на угловой.

Гончаренко выпустил на поле Чалова, сняв с игры Натхо, после чего ЦСКА перешел на более атакующую схему, но моментов у ворот "Динамо" больше не стало. Фёдор на поле растворился, как и Витиньо, который кроме дальних ударов ничего не демонстрировал. В итоге армейцы так и не сумели вскрыть оборону соперника и потеряли важные два очка, "Динамо" же продлило свою безвыигрышную серию в РФПЛ до пяти игр.

"Динамо" - ЦСКА 0:0

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Темников, Тиам, Соу, Соснин, Вандерсон (Луценко, 66), Бечирай (Зотов, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набабкин, 30), Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий (Миланов, 90), Щенников, Вернблум, Натхо (Чалов, 65), Дзагоев, Жамалетдинов, Витиньо.

Вячеслав Горбачев

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