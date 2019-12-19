Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии

Первый тайм встречи прошел при некотором преимуществе "Реала" в контроле над мячом и территорией, но в целом игра выглядела довольно равной. Первый момент так и вообще произошел у ворот "бланкос": Месси на 4-й минуте нашел передачей Альбу, который прострелил в штрафную на одинокого Суареса – Луис не смог замкнуть. После этого гости перехватили инициативу, едва не открыв счет на 10-й минуте после скидки от Иско и выстрела Бензема из пределов штрафной – тер Штеген сыграл надежно. Первый по-настоящему голевой момент случился на 15-й минуте после подачи "Реала" с углового, которую головой замкнул Каземиро – Пике вынес мяч с линии ворот! На 19-й бразилец выстрелил еще раз, но на этот раз на пути "круглого" стал Лангле. Еще через пять минут опорник "бланкос" пробил с дистанции точно в правый угол, но тер Штеген не спал. "Барселон"а круто огрызнулась на 31-й: Куртуа вынес прострел с левого фланга точно на Месси, который тут же нанес удар в касание – Рамос вынес мяч из пустых ворот! Вальверде ответил на это дальним выстрелом в упор под правую штангу. После этого команды несколько приостановили активность, обменявшись моментами лишь в конце тайма. На 41-й минуте каталонцы потеряли возможность открыть счет через Альбу, который принял разрезной пас от Месси, вышел на свидание с Куртуа и пробил мимо ворот. "Королевский клуб" ответил выстрелом Вальверде с линии штрафной – тер Штеген поймал мяч. Наконец, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Первая треть второго тайма оказалась откровенно скучной для обычного зрителя, но довольно интересной для тактических гиков. "Реал" здорово накрыл "Барселону" прессингом, раз за разом перехватывая мяч на чужой половине поля, однако мадридцам не удавалось обострить игру. У каталонцев было два полумомента с врываниями на левый край штрафной, после одного из которых произошло падение Суареса – впрочем, на пенальти в таком матче оно не тянуло (по крайней мере, для арбитра). Понимая проблемы с контролем центра поля, Вальверде снял Семеду и усилил опорную зону Видалем. В середине тайма команды хоть и не раскрылись, но начали обострять ситуацию. В частности, на 64-й минуте голом мог отметиться Гризмманн, который пробивал после скидки Суареса на правый угол вратарской, однако Антуан попал в Рамоса. Гости ответили подачей Карвахаля и замыканием Бензема головой под ближнюю штангу, но тер Штеген поймал мяч. Более крутой момент мадридцы потеряли на 68-й, когда Вальверде прошел по диагонали к линии штрафной и выкатил передачу на левый край, откуда мощный удар нанес Бэйл – выше ворот! "Реал" классно выглядел на флангах, что вылилось в гол на 72-й минуте: Мэнди получил передачу на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил на одинокого Бэйла – тот пробил уже в пустой угол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Барса" ответила на 76-й минуте ударом Суареса внешней стороной стопы метров с 20-ти с паса Видаля, но мяч полетел слишком высоко. Понимая, что Классико выглядит сухо, тренеры бросили в бой свежие силы – на эндшпиль поединка вышли Родриго, Модрич и Фати. Казалось, что в последние 10 минут команды устроят настоящий экшн, но нет. И "Барселона", и "Реал" ничего по-настоящему голевого так и не создали, ограничившись моментами очень посредственной остроты. В частности, на 87-й Суарес неточно пробил головой после навеса от Фати, а "Реал" имел только рывки Бейла и Карвахаля к воротам без удара по ним. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, обе команды набрали 36 очков, продолжив лидировать в турнирной таблице. "Барселона" обходит "Реал" по дополнительным показателям, а ближайший преследователь – "Севилья" – находится в пяти зачетных баллов.

Разочарование и еще раз разочарование

Многие болельщики по всему миру подготовились к центральному матчу Европы, закупившись вкусностями и напитками в надежде на настоящую битву двух непримиримых врагов. После финального свистка возникло ощущение, что всех ограбили, ведь никакой войны не было – на такие поединки пиво с чипсами не покупают и друзей не зовут. Нечто похожее транслируют в рабочий день в 14:00 на сербском телевидении, а не ночью на всю планету. "Реал" и "Барселона" откровенно разочаровали прагматичным поединком без капли риска. Деньги, вложенные в видеотрансляцию и вкусности, оказались выброшенными на ветер. Серьезно – попробуйте вспомнить, сколько раз вы вставали с дивана, поднимали руки вверх и кричали, не сумев сдержать эмоции? Два? Три? Не густо! Статистика ожидаемых голов говорит, что команды не наиграли и на такой всплеск - каталонцы набили 0,72 xG, а мадридцы – 0,84. Всего два удара в створ ворот "Реала", четыре попадания в рамку со стороны мадридцев, одна явная ошибка судьи, одно недоразумение между Альбой и Вараном без развития в драку стенка на стенку и всего одна провокация с трибун, которая по телевидению была едва заметной. Не этого ждешь от Эль Классико, которое проходит на фоне одного из крупнейших политических кризисов в современной испанской истории. При этом матч, видимо, не был ужасным в плане качества. Система прессинга "Реала" и интересный ход Вальверде с выпуском на поле Видаля, раскрытием зон и перемещения – все эти мелкие детали были бы прикольно наблюдать в компании с тактическим экспертом. Проблема заключалась, в первую очередь, в отсутствии эмоций или хотя бы качественных моментов. Это первое за последние 17 лет Классико, которое завершилось нулевой ничьей – хочется верить, что и в последующие 17 мы не увидим этой скуки.

"Реал" смотрелся лучше на "Камп Ноу". Зидан знал, как можно победить

От "Барселоны" ожидались агрессивный прессинг и большое количество моментов, ведь команда играла в родных стенах. Если бы матч не пошел, то болельщики "блаугранас" вполне могли рассчитывать на качественный прагматичный футбол Вальверде, который не дал бы "Реалу" сильно развернуться. Впрочем, оба сценария каталонцы провалили – "королевский клуб" больше атаковал и выглядел на порядок сильнее в организации игры. Да, в общем поединок все равно получился скучным, но если углубляться в детали, то станет заметным фиаско каталонцев. Особенно сильно в глаза бросается статистика первого тайма. При небольшом преимуществе по владению мячом и количеству обыгрышей на дриблинге "сине-гранатовые" нанесли всего 3 удара (1 в створ), а "сливочные" пробили по воротам аж 12 раз (4 в створ). При этом не стоит забывать о классных выстрелах Вальверде и Крооса рядом со штангой, а также эпизод с неназначенным пенальти за фол против Варана на 18-й минуте. "Блаугранас" не могли даже мечтать о такой активности у чужих ворот до перерыва. Во втором тайме картина игры стала более ровной, но в целом все осталось на своих местах – "Реал" атаковал и даже забивал. Это стало возможным благодаря очевидному преимуществу "Реала" в центре. Мадридцы на первой фазе атаки старались прессинговать таким образом, чтобы "Барселона" вынуждена была сбиваться на дальние передачи – "сине-гранатовые" имеют катастрофические проблемы с этим компонентом. Именно поэтому при розыгрыше мяча от голкипера гости старались прессинговать один в один по всему полю. В ситуации на 23-й минуте тер Штеген долго ждал открываний, но ему пришлось выполнить лонгбол. Мяч отправился точно на Варана – и это не единичный случай.

Эрнесто Вальверде ломал это давление с помощью Ракитича, который опускался на линию к центрбекам и помогал разыгрывать мяч на первой стадии атаки, но это означало уменьшение вариантов для передач в центральной части поля. Мадридцы шикарно покрывали широкое пространство, не оставляя "Барсе" особых вариантов для быстрого развития наступления и регулярно заставляя соперника заниматься перекатом с уходом на собственную половину. В общем, 32% игрового времени прошло именно на трети поля каталонцев, в то время как на половине "Реала" команды сыграли всего 18%. "Барселона" для разрыва прочного блока "сливочных" вынуждена была или работать через фланги и диагонали, или надеяться на индивидуальные возможности лидеров. В частности, с середняками часто помогает разрывать линии Месси, однако в Эль Классико за Лионелем следили максимально внимательно. Да, он сыграл на добивании во время первого выстрела в створ и несколько раз засветился в кадре, но в целом его статистика катастрофическая – всего 2 удара и один пас под него. Также у Лионеля восемь обыгрышей на дриблинге за матч, но важно понимать, в какой зоне они проходили в первом тайме – очень далеко от чужих ворот.

Не в последнюю очередь проблему вызвали и кадровые решения тренеров. Зидан выставил на игру фантастическое трио Вальверде-Каземиро-Кроос – первые два покрывают широченный простор и обладают прекрасным ударом, а третий еще и стабильно отдает по 100-110 передач с точностью в районе 97-98%. Центрхавы "бланкос" в Классико выполнили 20 возвратов мяча, 20 отборов (8 успешных), 5 перехватов, выиграли 12 из 28 единоборств, при этом нанеся 9 выстрелов по воротам и четыре раза выкатив передачу под удар. У их визави 1 удар, 1 ключевой пас, 9 попыток отбора (6 успешных, но ноль у Де Йонга и Роберто), 2 перехвата и 15 выигранных единоборств из 26-ти – и это вместе с Видалем, который вышел на замену и усилил команду. По количеству возвратов мяча каталонцы не сильно отстали (16), но большинство из них были проведены на своей половине поля в обороне. Можно было бы сказать, что когда ты больше работаешь с мячом, то оборонительных действий выполняешь меньше, но "Барса" не имела преимущества, держа владения на уровне всего 51%. Каталонцам просто не удавалось прорвать прессинг в центральной линии, однако это было и невозможно без Бускетса. Серхио сначала попал в старт, но потом оказалось, что он заболел. Впрочем, ассистент Эрнесто Вальверде заявил, что это просто тренерское решение – в таком случае, оно похоже на суицид. Каталонцам катастрофически не хватало футболиста с умением быстро принять нетривиальное решение в центре поля – Бускетс идеально работает под прессингом, стягивает на себя футболистов и блестяще пасует, не сбавляя темп игры. Он сам его контролирует! Такого игрока у Барсы не было – как следствие, мадридцы легко превращали ошибки "блаугранас" в разящие контратаки "Реала".

В конце концов, мы получили поединок, в котором "Реал "доминировал в центре поля, быстро возвращал мяч на чужой половине и нанес почти 20 ударов по воротам, полностью переиграв "Барселону" по основным показателям. Не хватало только качественного завершения в атаке – и это давняя проблема "Реала" в топ-матчах. Она, в частности, проявилась в поединке с "Севильей", когда на организацию игры без мяча было положено столько усилий, что матч при полном преимуществе "бланкос" завершился минимальной победой благодаря случайному голу. Также не хватало и Азара с Васкесом, да и с судейством не все было в порядке. Нет смысла выделять отдельных личностей на поле, ведь вся "Барселона" сыграла плохо – незаметность Месси и Суареса идет от проблем в центре, а каждый из центрхавов расплачивался за проблемы своего партнера. Даже для фанатов "Барселоны" очевидно, что Зидан тактически переиграл Вальверде. Таким образом, Зизу стал первым в истории тренером "Реала", который не потерпел поражение в первых пяти выездных Классико, а его подопечные прервали 18-матчевую серию с пропущенными голами на "Камп Ноу" – "Барселона" не забила "бланкос" дома впервые за 12 лет. Вот вам и матч, господа!