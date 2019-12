Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии

Первый тайм встречи прошел при некотором преимуществе "Реала" в контроле над мячом и территорией, но в целом игра выглядела довольно равной. Первый момент так и вообще произошел у ворот "бланкос": Месси на 4-й минуте нашел передачей Альбу, который прострелил в штрафную на одинокого Суареса – Луис не смог замкнуть. После этого гости перехватили инициативу, едва не открыв счет на 10-й минуте после скидки от Иско и выстрела Бензема из пределов штрафной – тер Штеген сыграл надежно. Первый по-настоящему голевой момент случился на 15-й минуте после подачи "Реала" с углового, которую головой замкнул Каземиро – Пике вынес мяч с линии ворот! На 19-й бразилец выстрелил еще раз, но на этот раз на пути "круглого" стал Лангле. Еще через пять минут опорник "бланкос" пробил с дистанции точно в правый угол, но тер Штеген не спал. "Барселон"а круто огрызнулась на 31-й: Куртуа вынес прострел с левого фланга точно на Месси, который тут же нанес удар в касание – Рамос вынес мяч из пустых ворот! Вальверде ответил на это дальним выстрелом в упор под правую штангу. После этого команды несколько приостановили активность, обменявшись моментами лишь в конце тайма. На 41-й минуте каталонцы потеряли возможность открыть счет через Альбу, который принял разрезной пас от Месси, вышел на свидание с Куртуа и пробил мимо ворот. "Королевский клуб" ответил выстрелом Вальверде с линии штрафной – тер Штеген поймал мяч. Наконец, на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Первая треть второго тайма оказалась откровенно скучной для обычного зрителя, но довольно интересной для тактических гиков. "Реал" здорово накрыл "Барселону" прессингом, раз за разом перехватывая мяч на чужой половине поля, однако мадридцам не удавалось обострить игру. У каталонцев было два полумомента с врываниями на левый край штрафной, после одного из которых произошло падение Суареса – впрочем, на пенальти в таком матче оно не тянуло (по крайней мере, для арбитра). Понимая проблемы с контролем центра поля, Вальверде снял Семеду и усилил опорную зону Видалем. В середине тайма команды хоть и не раскрылись, но начали обострять ситуацию. В частности, на 64-й минуте голом мог отметиться Гризмманн, который пробивал после скидки Суареса на правый угол вратарской, однако Антуан попал в Рамоса. Гости ответили подачей Карвахаля и замыканием Бензема головой под ближнюю штангу, но тер Штеген поймал мяч. Более крутой момент мадридцы потеряли на 68-й, когда Вальверде прошел по диагонали к линии штрафной и выкатил передачу на левый край, откуда мощный удар нанес Бэйл – выше ворот! "Реал" классно выглядел на флангах, что вылилось в гол на 72-й минуте: Мэнди получил передачу на левом фланге, вошел в штрафную и прострелил на одинокого Бэйла – тот пробил уже в пустой угол, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

"Барса" ответила на 76-й минуте ударом Суареса внешней стороной стопы метров с 20-ти с паса Видаля, но мяч полетел слишком высоко. Понимая, что Классико выглядит сухо, тренеры бросили в бой свежие силы – на эндшпиль поединка вышли Родриго, Модрич и Фати. Казалось, что в последние 10 минут команды устроят настоящий экшн, но нет. И "Барселона", и "Реал" ничего по-настоящему голевого так и не создали, ограничившись моментами очень посредственной остроты. В частности, на 87-й Суарес неточно пробил головой после навеса от Фати, а "Реал" имел только рывки Бейла и Карвахаля к воротам без удара по ним. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Таким образом, обе команды набрали 36 очков, продолжив лидировать в турнирной таблице. "Барселона" обходит "Реал" по дополнительным показателям, а ближайший преследователь – "Севилья" – находится в пяти зачетных баллов.

