Нулевым зараженным коронавирусом в "Ростове" стал хавбек Байрамян

В "Ростове" выявлен нулевой зараженный коронавирусом. Им стал Хорен Байрамян, утверждает "Чемпионат".

Только у 28-летнего игрока наблюдались симптомы болезни, в том числе температура.

По информации издания, Байрамян мог заразиться от родителей, переболевших Covid-19.

Напомним, недавно стало известно, что у шести игроков ростовской команды выявлен коронавирус, клуб ушел на карантин. Возможно, матч 23-го тура РПЛ с "Сочи", запланированный на 19 июня, будет перенесен.

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