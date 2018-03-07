Нули на "Энфилде": "Ливерпуль" сыграл вничью с "Порту"
"Ливерпуль" забил пять голов Португалии, поэтому ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов превращался в формальность. Сложно было представить, что разобранные португальцы сумеют что-то показать на "Энфилде" и ликвидировать разницу в счёте. Англичане же намеревались порадовать своих болельщиков, поэтому на игру вышел в целом боевой состав (разве что Салах остался в запасе, но затем вышел во втором тайме), даже несмотря на то, что на выходных красным предстоит сыграть против "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" забрал мяч под свой контроль с первых минут, но никуда не торопился. "Порту" же отошел на свою половину поля и сосредоточился на обороне. Первый момент хозяева поля создали на 18 минуте, когда Гомес простреливал с правого края в центр, а Мане пробивал с близкой дистанции, но Садио из выгодной позиции не попал в створ. Через несколько минут Мане, который в Португалии оформил хет-трик, снова напомнил о себе, на этот раз на пути мяча после его выстрела стала штанга.
Также в первом тайме неплохой момент имел Ловрен, который замыкал головой навес Морено, но мяч приземлился на сетку ворот. А первом тайме у "Ливерпуля" ударов больше не было, "Порту" же ответил только одним неточным выстрелом.
Во втором тайме "Ливерпуль" продолжил действовать в спокойном темпе, изредка создавая опасные моменты у ворот гостей. После прострела Лалланы должен был забивать Милнер, но и Джеймс также не попал в створ. Затем не реализовал выход один на один Фирмино, его в последний момент догнал защитник и не дал поразить ворота.
Замены никак не поменяли ситуацию, "Порту" выглядел пассивно, "Ливерпуль" же не включал максимальную скорость. У гостей был только один шанс, чтобы забить гол, но Торрес с нескольких метров попал в защитника. "Ливерпуль" также мог вырвать победу в концовке, после передачи с фланга вышедший на замену Ингз пробивал в угол, однако Касильяс спас свою команду.
"Ливерпуль" без проблем вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и теперь ждёт жеребьевку, которая состоится 16 марта.
"Ливерпуль" – "Порту" 0:0
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Лаллана, Милнер, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингз, 61).
"Порту": Касильяс, М. Перейра, Филипе, Рейес, Далот, Корона, Андре (Оливейра, 62), Торрес, Уорис (Р. Перейра, 68), Коста, Абубакар (Пасиенсия, 80).
Вячеслав Горбачев
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