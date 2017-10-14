Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

51-м по счету противостоянием "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" в рамках английской Премьер-Лиги открывался восьмой тур самого мощного и интригующего чемпионата в европейском футболе. Поединки между этими двумя грандами именуются "северо-западным" дерби и всегда имеют особенно принципиальный характер вне зависимости от того в какой форме и какие времена переживает тот или иной клуб. Двухнедельная международная пауза не пошла на пользу ни мерсисайдцам, ни манкунианцам, потому как только усугубилась ситуация с травмированными игроками. В стане "красных" стоит выделить ведущего исполнителя сенегальца Садио Мане, а у "красных дьяволов" большой потерей стал бельгиец Маруна Феллаини.

Что касается турнирной таблицы, то тут дела складываются куда лучше у команды Жозе Моуринью. "Юнайтед" за семь туров не смог обыграть только "Сток Сити", выдав свой лучший стартовый отрезок в истории АПЛ. Но справедливости ради, стоит отметить, что по-настоящему серьезной проверки у манкунианцев до сих пор не было. "Ливерпуль" же наоборот в самом начале сезона больше страдает, в очередной раз оголились проблемы с защитой и реализацией.

Юрген Клопп выставил достаточно прогнозируемый состав, исходя из тех, кто у него был в распоряжении. Сеу Жозе не был бы самим собой, если бы не удивил своим решением по отдельным позициям, а именно это касается позиций, на которых появились Дармиан и Марсьяль. С первых минут хозяева не стали бежать стремя голову вперед, хотя и завладели территориальным преимуществом. Гости же, как и предполагалось, большими силами отошли назад, в надежде на контратаки. Тем не менее, игра в первом тайме разбилась на эпизоды, а в этих выпадах более острые моменты создавались как раз у ворот Миньоле. Чего только стоит дальний удар Неманьи Матича, после чего мяч в нескольких сантиметрах просвистел над "девяткой".

В концовке первой половины встречи мерсисайдцы взвинтили темп обе команды и просто обязаны были, как одни, так и другие забивать. Сначала Де Хеа продемонстрировал чудеса реакции, ногой отбив удар Вейналдума с пары метров, а через пару мгновений уже Миньоле спас хозяев после того, как наверняка выстреливал Лукаку. С началом второй 45-ти минутки продолжили агрессивно действовать подопечные Клоппа. Частенько напоминал о себе Фирмино, но то залез в офсайд бразильский форвард, то рикошет сыграет за гостей.

С течением времени "Ливерпуль" только наращивал и, порой, только чудом мяч не оказывался в сетке ворот Де Хеа. Жозе Моуринью первым начал проводить замены, но каких-то серьезных изменений в игре "красных дьяволов" не наблюдалось. Гости задолго до финального свистка согласились на ничью, а штурм в концовке игры своих дивидендов не принес.

Таким образом, в интереснейшем матче двух грандов, как и год назад не было забито голов. Игрой могут быть довольны и Клопп, и Моуринью, но вот результат больше удовлетворил "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Коутиньо (Старридж, 79), Фирмино (Соланке, 87)

"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Джонс, Дармиан, Матич, Эррера, Янг (Линделеф, 90+3), Мхитарян (Лингард, 63), Марсьяль (Рашфорд, 65), Лукаку

Богдан Архипенко

Не пропустите! Сильви Мейс - бывшая жена Рафаэля ван дер Ваарта | http://soccernews.ru