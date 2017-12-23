Нули на "Гудисоне": "Эвертон" выстоял ничью в матче с "Челси"

Вчерашняя драма на "Эмирейтс", которую отыграли "Арсенал" и "Ливерпуль" задала темп предрождественскому 19-му туру английской Премьер-Лиги, остальные матчи которых запланированы на субботу. А открывать эту программу выпала честь двум другим клубам, представляющим города Ливерпуль и Лондон "Эвертону" и "Челси". Несмотря на то, что "ириски" исторически являются самым удобным соперником для "пенсионеров", выезд на "Гудисон Парк" сопровождался некой опаской. А если говорить конкретно, то имя у этой опаски Сэм Эллардайс. Ведь под руководством опытного английского коуча мерсисайдцы кардинально преобразились, бешеными темпами поднимаясь по турнирной лестнице. Кроме того, Биг Сэм не понаслышке знает, как нужно играть против "Челси". Вспомнить хотя бы прошлый чемпионский сезон команды Антонио Конте, когда Эллардайс со своим "Кристал Пэлас" шокировал всех, хлопнув лондонский гранд на "Стэмфорд Бридж".

Что касается стартовых составов, то Антонио Конте обошелся без сюрпризов. Дисквалифицированного Альваро Морату прогнозируемо на острие атаки заменил Эден Азар в роли ложной "девятки". В стартовом протоколе "Эвертона" бросилось в глаза отсутствие главного бомбардира команды Уэйна Руни, а уже устоявшеюся пару центральных защитников Кин-Уильямс Эллардайс на этот раз решил разбавить многоопытным Ягелкой, который занял место валлийца.

С самого начала "Челси" завладел территориальным преимуществом. "Эвертон" же не против был такого развития событий, хозяева компактно закрылись на совей половине поля. На десятой минуте гости могли открывать счет, но после удара Бакайоко мяч с ленточки ворот вынес Ягелка. Ближе к экватору первой 45-ти минутки "ириски" выровняли игру, хоть и контроль владение мячом по-прежнему был на стороне лондонцев. Следующего опасного выпада пришлось ждать аж до 35-й минуте, когда Бакайоко обокрал Дэвиса в центре поля и развернул атаку, которую завершал Педро, но продемонстрировав чудеса реакции свою команду пас Пикфорд.

Второй тайм начался с опасности у хозяйских владений. Заряженные "пенсионеры" должны были забивать усилиями Педро и Алонсо, но то вратарь действовал фантастически, то, вышедший на замену Уильямс оказывался в нужное время в нужном месте. В целом, "Челси" на протяжении всего второго тайма контролировал ход встречи и имел много возможностей забить тот самый победный гол, но не сложилось.

Таким образом, Сэм Эллардайс продолжает свое беспроигрышное пребывание во главе ливерпульского клуба, в родных стенах отбирая очки у "Челси".

"Эвертон" – "Челси" – 0:0

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Ягелка, Кин, Мартина, Шнайдерлин, Гейе (Банинджими, 51), Дэвис (Уильямс, 46), Леннон (Рамирес, 46), Сигурдссон, Калверт-Льюин

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес (Дзаппакоста, 81), Канте, Бакайоко, Алонсо, Виллиан (Батшуайи, 71), Педро (Фабрегас, 63), Азар

Богдан Архипенко

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