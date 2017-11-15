Нули на "Уэмбли": Англия и Бразилия не порадовали голами

Настоящей вишенкой на торте под занавес столь насыщенной вторничной программы должно было стать противостояние сборных Англии и Бразилии на "Уэмбли". Что может быть лучше, чем встреча, пускай и контрольная, но между родоначальниками футбола и общепризнанными королями в этом виде спорта. Англичанам и бразильцам частенько приходилось выяснять отношения. Преимущество на стороне "Пентакампеоне" – 11 побед против всего четырех – у "трех львов", хотя последний матч на главном английском стадионе завершился победой тогда еще подопечных Роя Ходжсона со счетом 2:1.

С тех пор прошло больше четырех лет, и теперь оба коллектива вовсю готовятся к Чемпионату Мира-2018. Бразилия стала первой сборной, которая добыла прямую путевку в Россию, досрочно заняв первое место в южноамериканском отборе. Англия также, как и полагается команде с должным статусом и амбициями, квалифицировалась на Мундиаль напрямую, оставив позади таких соперников, как Шотландия, Словакия и Словения.

Перед матчем в британской прессе, разумеется, обсуждался вариант стартового состава, который решит выставить Гарет Саутгейт. Предполагалось, что коуч может рискнуть и бросить в бой с первых минут новичков Ганна, Кука и Соланке, но, 47-летний специалист на это не пошел. Тите и вовсе выставил самый что ни на есть основной состав, как будто матч и не товарищеский вовсе.

Первый тайм выдался довольно скучным. Команды отыграли практически без острых моментов, так и не заставив толком пошуметь многотысячную лондонскую публику. Бразильцы поактивнее играли в первые 15 минут, но с течением времени и они успокоились. Англичане и не думали созидать, выйдя на игру в пятью защитниками, а единственное, что нужно отметить с их стороны, это вынужденная замена. Лофтус-Чик получил повреждение и не смог продолжить игру, а вместо него на поле вышел Лингард.

Начало второй половины встречи также осталось за гостями из Южной Америки. Уже на 47-й минуте бразильцы могли претендовать на пробитие пенальти за фол на Коутиньо, но полузащитник "Ливерпуля" пробил по воротам, угодив Харта, поэтому судья и не свистнул. С выходом на поле Фернандино и Виллиана подопечные Тите еще больше вдохновились, но в целом, поединок смотрелся пресновато. Лишь под занавес поединка хозяева получили шанс вырвать победу, но проткнуть сферу мимо Алиссону, вышедшему на замену Соланке не удалось.

Таким образом, вопреки всем прогнозам родоначальники и короли футбола обошлись без забитых голов.

Англия – Бразилия – 0:0

Англия: Харт, Уокер, Гомез, Стоунз, Магуайр, Бертранд (Янг, 80), Лофтус-Чик (Лингард, 34), Дайер, Ливермор (Роуз, 90), Рашфорд (Абрахам, 75), Варди (Соланке, 75)

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело, Паулиньо, Каземиро, Аугусто (Фернандиньо, 68), Коутиньо (Виллиан, 68), Неймар, Жезус (Фирмино, 76)

Богдан Архипенко

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