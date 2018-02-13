Нули в Белграде: ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой"

В вынесенном на вторник матче 1/16 Лиги Европы встретились "Црвена Звезда" и ЦСКА. Белградская команда прошла длинный путь с первого квалификационного раунда, став первым клубом, которому удалось выйти в еврокубковую весну, стартуя с этой стадии. В своем 15 матче в ЛЕ они намеревались дать бой "армейцам".

Игра началась в вялом темпе, сербы присматривались к сопернику и вперёд не шли, ЦСКА некоторое время также катал мяч в центре поля. Первым неплохим ударом отметился Витиньо, которому ассистировал Кучаев, но бразилец пробил прямо во вратаря. Следом неплохую атаку организовали хозяева, после трехходовки с участием Бена, Дональда и Пешича на ворота был выведен Радоньич, но переиграть Акинфеева ему не удалось, да и арбитры зафиксировали офсайд. Сразу же ЦСКА мог забить гол, Борян зачем-то решил выбежать из ворот, чем мог воспользоваться Фернандес, однако Марио не стал бить по пустым воротам, предпочтя навес, вот только мяч после его подачи приземлился прямо на голову защитнику.

Скорости возросли, в середине тайма на сольный проход с центра поля решился Бен, он убежал от Кучаева и Натхо, но перед самой штрафной его на газон уложил Березуцкий. Француз решился на удар со стандартного положения и едва не попал в правый верхний угол ворот. Через несколько минут сербы ошиблись на правом фланге обороны, из-за чего Дзагоев получил оперативный простор перед штрафной соперника. Алан опасно простреливал во вратарскую, но никто эту передачу так и не замкнул.

В целом у ЦСКА в этой игре было бесчисленное количество угловых, вот только воплотить их в удары не удавалось. Стоит сказать, что стандарты разыгрывались настолько неудачно, что сербы тут же убегали в контратаки, в одном из таких моментов Кучаев неудачно сбросил мяч на Дзагоева, Алан не смог обработать игровой снаряд и Радоньич выскочил один на один. Никто не мешал сербскому игроку, он должен был открывать счёт, но свою команду спас Акинфеев.

Повторил свой подвиг Игорь и в начале второго тайма, когда его с нескольких метров расстреливал Пешич – Акинфеев в очередной раз продемонстрировал свою реакцию. Через минуту дальним ударом отметился Головин, но и Борян показал свой уровень.

Во втором тайме игроки ЦСКА сбились на дальние удары, но они не таили особых угроз, мяч летел в Боряна или на трибуны. Был также момент с выходом 3 в 2, однако атаку ЦСКА своей убогой передачей загубил Муса. Сербы в целом смотрелись интереснее, опаснее били, но также не доставляли особых проблем Акинфееву, поэтому ничья выглядит закономерным итогом этой встречи. Всё решится в Москве.

"Црвена Звезда" – ЦСКА 0:0

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Бен, Кристичич, Радоньич (Срнич, 76), Пешич (Рачич, 85).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Васин, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Муса, Витиньо (Чалов, 84).

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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