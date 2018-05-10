Нули в Лондоне: "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" разошлись миром
В перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-Лиги "Вест Хэм" в родных стенах принимал "Манчестер Юнайтед". До этого команды встречались между собой в рамках первого тура и тогда вдохновленные началом кампании "красные дьяволы" вошли в сезон разгромной победой над "молотобойцами", поэтому, безусловно, сегодня лондонский клуб жаждал взять реванш. И это, пожалуй, была единственная мотивация на оба коллектива, потому как с точки зрения турнирной таблицы уже все было решено. Подопечные Жозе Моуринью уже давным-давно застолбили за собой второе место, в то время как ребята Дэвида Мойеса уже решили задачу прописки в высшем дивизионе.Что касается стартовых составов, то тренерский штаб "Вест Хэма" выставил достаточно прогнозируемый состав с уже привычной схемой с тремя центральными защитниками. А вот Сеу Жозе как раз-таки этим и удивил, отказавшись от привычной расстановки и одновременно поместив на поле Линделефа, Смоллинга и Джонса. Также с первых минут вышел уже слегка подзабытый Скотт Мактоминай, а позиция на острие атаки в отсутствии Лукаку досталась Алексису Санчесу.Команды долго раскачивались, изначально выйдя достаточно спокойными и расслабленными на футбольное поле. Опасные моменты стали создаваться только с началом второй половины первого тайма. Например, на 23-й минуте владения Адриана по очереди расстреливали Санчес и Лингард, но удар чилийского нападающего испанский кипер потащил, а выстрел англичанина приняла на себя штанга. В стане "молотобойцев" стоит выделить Арнаутовича, который в целом проводит великолепный сезон. Очень активен был игрок сборной Австрии, а на 36-й минуте просто обязан был забивать Жоау Мариу, замыкая потрясающий прострел Марко, но у португальца вдруг сбился прицел.С началом второй половины встречи футболисты "Манчестер Юнайтед" стали действовать несколько активнее, но каких-то стопроцентных моментов создавать долгое время не получалось. На 71-й минуте мог забивать Поль Погба, но с острого угла французу в дальнюю "шестерку" закрутить мяч не удалось. Как оказалось, этот выпад и стал единственным значимым эпизодом во втором тайме, не считая стычки игроков в концовке встречи, когда сцепились Нобл и Погба, но, благо, главный арбитр все разрулил с минимальным для себя риском, выписав всего одну желтую карточку.Таким образом, как и ожидалось, "Вест Хэм" и "Манчестер Юнайтед" глобально ничего интересного не показали и за долго до финального свистка согласились на нулевую ничью, которая всех устроила.
"Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0
"Вест Хэм": Адриан, Райс, Огбонна, Крессуэлл, Сабалета, Куяте, Нобл, Масуаку (Кэрролл, 66), Жоау Мариу, Лансини, Арнаутович
"Ман Юнайтед": Де Хеа, Валенсия (Байи, 90+4), Линделеф, Смоллинг, Джонс, Шоу, Эррера, Мактоминай, Погба, Лингард (Рашфорд, 74), Санчес (Янг, 90+2)
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30