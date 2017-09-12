Нули в пользу римлян: "Рома" сыграла вничью с "Атлетико"
В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов встретились два прямых конкурента в борьбе за выход в плей-офф – "Рома" и "Атлетико". Перед матчем шансы команд оценивали как примерно равные, однако небольшое преимущество все же отдавали подопечным Диего Симеоне. В параллельном матче лондонский "Челси" в статусе безоговорочного фаворита принимал на своем стадионе азербайджанский "Карабах". Поэтому ни "волкам", ни "матрасникам" нельзя было терять очки в этом матче.
Уже на первых минутах встречи гости сумели создать опасный момент: Филипе Луис с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной "Ромы", откуда в касание пробивал Сауль, однако совсем немного точности не хватило испанцу – мяч прошел рядом со штангой. Римляне на время успокоили игру, взяли мяч под свой контроль и стали потихоньку наращивать обороты. Однако их давление результата не приносило.
Ближе к середине тайма игра стала раскрываться, и вскоре Гризманн после передачи Луиса ушел от защитника и пробил в ближний угол – немного неточно. Затем после розыгрыша стандарта Наинголлан пробил из-за пределов штрафной, но Облак справился. А в ответной атаке Вьетто остроумно пропустил мяч после передачи с правого фланга в центр штрафной римлян, но Сауль с близкого расстояния не смог открыть счет в матче.
"Матрасники" активнее начали второй тайм, однако затем снова отдали инициативу сопернику. "Рома" же стала играть более осторожно, вспоминая провалы в обороне в первой половине матча. По окончании первой десятиминутки мадридцы обязаны были выходить вперед: Сауль отличным пасом вывел Вьетто один на один с голкипером гостей, Лусиано решил перебросить вышедшего на мяч Алиссона, однако вместе с этим он перебросил и ворота римлян. Неожиданно прижали мадридцы соперников к чужим воротам, и следующей опасной атаке Корреа после паса Гризманна разобрался с защитой "Ромы" и нанес опаснейший удар в угол ворот – Алиссон выручил.
На удивление спокойно проходила концовка матча, слишком уж осторожно играли обе команды. За десять минут до конца основного времени игры Гайтан очень сильно пробил с линии штрафной, но голкипер римлян с его ударом справился. А в добавленное время Сауль после подачи с углового сначала пытался пробить головой, а после сейва Алиссона на добивание с нескольких метров угодил в штангу.
"Рома" – "Атлетико" 0:0
"Рома": Алиссон, Коларов, Перес, Манолас, Жезус, Де Росси, Наинголлан (Пеллегрини, 79), Стротман, Перотти, Дефрель (Фасио, 68), Джеко.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Партей, Габи (Карраско, 62), Сауль, Коке, Гризманн (Гайтан, 79), Вьетто (Корреа, 58).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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