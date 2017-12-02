Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили

В центральном матче 13-го тура чемпионата Португалии "Порту" и "Бенфика" зрителей голами не порадовали. Стоит отметить, что "орлы" доигрывали встречу в меньшинстве.

"Порту" – "Бенфика" - 0:0

"Порту": Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Сержиу Оливейра (Отавио, 59), Данилу Перейра, Марега, Эррера, Браими, Абубакар (Соарес, 76).

"Бенфика": Бруну Варела, Луизао, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Кровинович, Фейса, Сальвио, Пицци (Самарис, 65), Серви (Живкович, 76), Жонас (Хименес, 85).

Удаление: Живкович (82).

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