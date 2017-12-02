Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили

Теги портубенфика

Нули в португальском Класико: "Порту" и "Бенфика" победителя не выявили

В центральном матче 13-го тура чемпионата Португалии "Порту" и "Бенфика" зрителей голами не порадовали. Стоит отметить, что "орлы" доигрывали встречу в меньшинстве.

"Порту" – "Бенфика" - 0:0

"Порту": Жозе Са, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Сержиу Оливейра (Отавио, 59), Данилу Перейра, Марега, Эррера, Браими, Абубакар (Соарес, 76).

"Бенфика": Бруну Варела, Луизао, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Кровинович, Фейса, Сальвио, Пицци (Самарис, 65), Серви (Живкович, 76), Жонас (Хименес, 85).

Удаление: Живкович (82).

Не пропустите: Очередной гол Доста принёс лиссабонскому "Спортингу" победу над "Белененсешем". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 13 33
2 Спортинг Лиссабон 13 33
3 Бенфика 13 30
4 Брага 12 25
5 Маритиму 12 23
6 Рио Аве 12 17
7 Витория Гимарайнш 12 17
8 Боавишта 12 16
9 Белененсиш 13 16
10 Портимоненсе 12 15
11 Дешпортиво Чавес 12 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 12 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов