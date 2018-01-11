"Нумансия" дала бой "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу"
Ответная встреча 1/8 финала Кубка Испании оставляла "Нумансии" лишь ничтожные шансы на продолжение борьбы в турнире – в соперниках у них значился мадридский "Реал", а первый матч был проигран "красными" со счетом 0:3. Зидан же хоть и выпустил неосновной состав, позволить себе вновь потерять очки на "Сантьяго Бернабеу" не мог – уж слишком часто в последнее время мадридцы разочаровывают своих болельщиков.
Неплохо начали матч "Нумантинос", и какое-то время казалось, что на равных смогут они бороться со "сливочными". Однако на исходе первой десятиминутки "Реал" открыл счет: Карвахаль принял пас вблизи правого края штрафной соперников и выполнил отменный по точности заброс на левый угол вратарской, где одинокий Васкес головой отправил мяч в сетку – 1:0. Почувствовали мадридцы уверенность в собственных силах и спокойно пошли вперед за вторым голом, однако "Нумансия" больше не ошибалась, не допуская опасных моментов у своих ворот.
"Красные" лишь временами отодвигали игру от своих владений, переводя ее в центр поля, а грамотных подходов к штрафной мадридцев и вовсе не было. "Реал" доминировал: молодые футболисты очень старались себя проявить, порой даже слишком часто они брали игру на себя, помногу теряя мяч в безобидных ситуациях. И когда уже "сливочные" мыслями были на перерыве, "Нумансия" сравняла счет: в ходе стремительной контратаки Ньету, разрезав всю оборону "Реала", отправил в прорыв по флагу Матеу, тот прострелил на дальнюю штангу, где одинокий Фернандес вогнал снаряд в сетку – 1:1.
Заметно активнее начали мадридцы вторую половину: серьезное давление оказывалось на штрафную "Нумансии", и вскоре это принесло свои плоды. Асенсио с левого фланга выполнил заброс на дальний угол вратарской, где Майораль скинул сферу в центр Васкесу, а Лукас с близкой дистанции расстрелял Мохамеди – 2:1.
Немного успокоились "сливочные", снизив скорость свих позиционных атак и пытаясь, в первую очередь, взять мяч под свой контроль, и это у них получалось довольно легко. Лишь к середине тайма гости стали отвечать своими выпадами, в одном из которых Начо опасно пробил из пределов штрафной в ближний угол, но Касилья мадридцев выручил.
В концовке встречи "Реал" перешел на игру вторым номером, в то время как футболисты Нумансии изо всех сил старались сравнять счет. Защитники хозяев частенько стали пожарить в своей штрафной, однако в последний момент ситуацию они исправляли. На 82-й минуте "красные" все же добились своего: Фернандес замкнул подачу с левого фланга от Гарсии – 2:2. Оставшиеся минуты запомнились лишь удалением Кальво, получившего вторую желтую за фол на Иско. Результативная ничья позволяет именно "Реалу" пройти дальше - в 1/4 финала Кубка Испании.
"Реал Мадрид" – "Нумансия" – 2:2
Голы: Васкес, 10 – 1:0, Фернандес, 45 – 1:1, Васкес, 59 – 2:1, Фернандес, 82 – 2:2
Удаление: Кальво, 89
"Реал Мадрид": Касилья, Карвахаль (Хакими, 46), Вальехо, Начо, Тео, Ковачич, Льоренте, Себальос, Васкес, Асенсио (Иско, 63), Майораль (Каземиро, 77).
"Нумансия": Мохамеди, Кальво, Гарсия, Медина (Эчеберрия, 72), Эльхесабаль, Грего Сьерра, Матеу (Милья, 66), Ларреа, Ньето, Начо, Марин (Фернандес, 41).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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