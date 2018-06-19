"Нумансия" лишилась главного тренера

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"Нумансия" лишилась главного тренера

"Нумансия" на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера команды Ягобы Аррасате.

40-летний специалист возглавлял "рохильос" с лета 2015 года и едва не завоевал путёвку в Примеру в прошлом сезоне.

Ожидается, что Аррасате может продолжить карьеру в "Осасуне" или "Малаге". | http://soccernews.ru

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