"Нумансия" лишилась главного тренера

"Нумансия" на своём официальном сайте объявила об уходе главного тренера команды Ягобы Аррасате.

40-летний специалист возглавлял "рохильос" с лета 2015 года и едва не завоевал путёвку в Примеру в прошлом сезоне.

Ожидается, что Аррасате может продолжить карьеру в "Осасуне" или "Малаге". | http://soccernews.ru