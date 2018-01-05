"Нумансия" - "Реал" - 0:3 (обзор)

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"Нумансия" - "Реал" - 0:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/8 финала Кубка Испании между "Нумансией" и "Реалом" (0:3).

Видео: "Нумансия" - "Реал".

 

Не пропустите: "Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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