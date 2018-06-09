"Нумансия" вышла в финал плей-офф за право выступать в Примере

В ответном полуфинальном матче плей-офф за право выступать в Примере "Нумансия" в гостях обыграла "Сарагосу" со счётом 2:1.

"Сарагоса" – "Нумансия" - 1:2

Голы: Перес, 64 - 0:1, Гонсалес, 79 - 1:1, Диаманка, 90 - 1:2.

"Сарагоса": Альварес, Гонсалес, Альберто Бенито, Дани Ласуре, Сапатер, Гриппо, Фебас (Буфф, 83), Эгуарас, Папунашвили, Иглесиас, Токеро (Помбо, 63).

"Нумансия": Фернандес, Гутьеррес, Эльхесабаль, Гарсия, Медина (Начо, 8), Перес, Диаманка, Матеу (Милья, 81), Альберто, Эчеберрия, Ихинио Марин (Фернандес, 61).

Напомним, что первый матч между этими командами завершился ничьей 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч "Нумансия" пробилась в финал плей-офф, где сыграет с хихонским "Спортингом" или "Вальядолидом".

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