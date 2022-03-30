Нуньес может перейти в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии
Фото: соцсети Нуньеса
"Манчестер Юнайтед" летом намерен побороться за форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.
По сведениям Sky Sports, у "МЮ" шансы на подписание уругвайца будут только в том случае, если они выйдут в Лигу Чемпионов.
Сам Нуньес твердо решил сменить клуб по окончании сезона. В текущем сезоне он провел 33 игры и забил 26 голов.
После 29 туров "МЮ" идет в АПЛ на шестом месте. Отставание от топ-4 составляет 4 очка.
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|27
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|27
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18