Нуньес может перейти в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

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Нуньес может перейти в "Манчестер Юнайтед", но при одном условии Фото: соцсети Нуньеса

"Манчестер Юнайтед" летом намерен побороться за форварда "Бенфики" Дарвина Нуньеса.

По сведениям Sky Sports, у "МЮ" шансы на подписание уругвайца будут только в том случае, если они выйдут в Лигу Чемпионов.

Сам Нуньес твердо решил сменить клуб по окончании сезона. В текущем сезоне он провел 33 игры и забил 26 голов.

После 29 туров "МЮ" идет в АПЛ на шестом месте. Отставание от топ-4 составляет 4 очка.

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