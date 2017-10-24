Нуну Гомеш: "Андре Гомеш - великий игрок, ему нужно время в "Барселоне"

Известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш высказался о положении, в котором оказался полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш.

" Иногда это может быть вопросом адаптации или тактической модели, которую трудно ассимилировать, но мы не должны забывать, что он - очень молод. Кроме того он неплохо сыграл в последнем матче, поэтому мы должны дать ему больше времени. Если он получит его, то, конечно же, все будет хорошо. Он - хороший игрок, с хорошей техникой, он действует умно на поле. Мы говорим о великом игроке ", - цитирует бывшего футболиста sport.es.

Напомним, Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны "Барселоны". | soccernews.ru