Нуну Гомеш: "Андре Гомеш - великий игрок, ему нужно время в "Барселоне"

Теги барселонаандре гомеш

Нуну Гомеш: "Андре Гомеш - великий игрок, ему нужно время в "Барселоне"Известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш высказался о положении, в котором оказался полузащитник каталонской "Барселоны" Андре Гомеш.

"Иногда это может быть вопросом адаптации или тактической модели, которую трудно ассимилировать, но мы не должны забывать, что он - очень молод. Кроме того он неплохо сыграл в последнем матче, поэтому мы должны дать ему больше времени. Если он получит его, то, конечно же, все будет хорошо. Он - хороший игрок, с хорошей техникой, он действует умно на поле. Мы говорим о великом игроке", - цитирует бывшего футболиста sport.es.

Напомним, Вальверде определил две кандидатуры на укрепление центра обороны "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: РБ "Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 9 25
2 Валенсия 9 21
3 Реал Мадрид 9 20
4 Атлетико Мадрид 9 19
5 Леганес 9 17
6 Вильярреал 9 16
7 Бетис 9 16
8 Севилья 9 16
9 Реал Сосьедад 8 13
10 Сельта Виго 9 11
11 Атлетик Бильбао 9 11
12 Леванте 9 11
13 Хетафе 9 9
14 Эспаньол 8 9
15 Депортиво Ла-Корунья 8 8
16 Эйбар 9 7
17 Жирона 8 6
18 Лас Пальмас 9 6
19 Алавес 9 3
20 Малага 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов