Нуну Гомеш: "Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир"

Бывший игрок сборной Португалии Нуну Гомеш оценил расклад сил в группе А Чемпионата Мира-2018, в которой сыграет команда России.

"Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в Кубке мира, но на групповом этапе возможно удачное выступление.

Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия", – сказал Гомеш.

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