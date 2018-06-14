Нуну Гомеш: "Думаю, Россия выйдет из группы"

Известный в прошлом португальский футболист Нуну Гомеш оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Чемпионата Мира.

"Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир. Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу, но на групповом этапе возможно удачное выступление. Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия - это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться. Поэтому, думаю, из группы "А" должны выйти Уругвай и Россия", - цитируют бывшего футболиста Известия.

Напомним, Самедов оценил состояние сборной России перед стартом ЧМ-2018. | soccernews.ru