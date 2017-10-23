Нуну Гомеш: "На Чемпионате Мира в России будут использоваться видеоповторы"

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш заявил, что на Чемпионате Мира-2018 будет использоваться технология видеоповторов (VAR).

"Мы обсудили много проблем с президентом ФИФА, включая календарь, юношеский и женский футбол, систему видеоповторов. На мой взгляд, уже можно говорить, что она окончательно стала частью футбола и будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Как и любое нововведение, видеоповторы требуют времени, чтобы прижиться. Судьям и ФИФА нужна помощь, чтобы это произошло как можно быстрее, и болельщики приняли их. Новые технологии – это будущее футбола, никуда от этого не деться. Да, порой возникают слишком длинные паузы, которые замедляют игру. Но все это поправимо, нужно лишь немного времени и терпения", - приводят слова Гомеша российские СМИ.

Напомним, что ранее повторы применялись на Кубке Конфедераций-2017, а в этом сезоне используются в Бундеслиги и Серии А.

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