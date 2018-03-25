Нуну Гомеш оценил шансы Португалии на победу на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной Португалии Нуну Гомеш рассказал о шансах "европейских бразильцев" на победу на ЧМ-2018.

"Мы мечтаем выиграть Чемпионат Мира, но это сделать непросто. Конечно, шанс есть, ведь мы являемся чемпионами Европы, поэтому можем сказать свое слово. Но много команд, которые участвуют в турнире, имеют такие же надежды. Мы не главные фавориты, там есть такие сильные команды, как сборные Германии, Испании, Бразилии и Аргентины, поэтому для нас главное сосредоточиться на первых играх.

Очень важно провести первые матчи хорошо, чтобы дальше смотреть, как будут развиваться события. С испанцами в группе будет непросто, иранцы и марокканцы - аутсайдеры, но с ними тоже будет сложно. Мы хотели бы дойти минимум до четвертьфинала, а дальше посмотрим" - приводят слова Гомеша российские СМИ.

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